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Охота удалась: Сухопутные войска показали видео уничтожения российских операторов дронов

Украина, Воскресенье 06 июля 2025 15:29
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Охота удалась: Сухопутные войска показали видео уничтожения российских операторов дронов Фото: Вооруженные силы Украины (zsu.gov.ua)
Автор: Антон Корж

Украинские военные в Сумской области обнаружили и ликвидировали расчет российских операторов БПЛА. Россияне сидели в кустах и корректировали удары по пехоте, но расплата пришла быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Расчет российских операторов обнаружили бойцы 225-го отдельного штурмового полка. Россияне корректировали артиллерийские удары по позициям ВСУ и по украинской пехоте. После обнаружения расчета операторов украинские удары быстро прекратили их работу.

"Несколько точных ударов - и расчет уничтожен", - сказано в сообщении.

Россияне несут огромные потери

Недавно удачную охоту за российскими "дроноводами" провели в Херсонской области. В одном из временно оккупированных районов Херсонщины был уничтожен автомобиль с операторами БПЛА из состава группировки "Барс-сармат", которую курирует бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Украинская армия за первое полугодие 2025 года обезвредила более 230 тысяч единиц живой силы из состава российской оккупационной армии. В эту цифру входят как ликвидированные, так и раненые российские солдаты.

Общие потери россиян в 2025 году превысили миллион единиц живой силы. По состоянию на начало июля враг потерял уже 1,02 миллиона солдат и офицеров убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести.

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