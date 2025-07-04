Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за полгода: Сырский назвал цифры

Украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов. Речь о раненых и убитых врагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.

"За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов", - написал генерал.



Он уточнил, что украинские защитники за этот период также уничтожили 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин оккупантов. Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц за эффективную работу.