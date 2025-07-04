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Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за полгода: Сырский назвал цифры

Пятница 04 июля 2025 21:40
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Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за полгода: Сырский назвал цифры Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов. Речь о раненых и убитых врагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.

"За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов", - написал генерал.

Он уточнил, что украинские защитники за этот период также уничтожили 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин оккупантов.

Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц за эффективную работу.

Потери россиян

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки, 3 июля, украинские защитники ликвидировали 1120 российских солдат.

При этом потери россиян с начала полномасштабной войны составляют 1,024 млн военных.

К слову, сегодня украинские защитники также ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Потери врага уточняются.

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