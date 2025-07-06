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Полювання вдалося: Сухопутні війська показали відео знищення російських операторів дронів

Україна, Неділя 06 липня 2025 15:29
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Полювання вдалося: Сухопутні війська показали відео знищення російських операторів дронів Фото: Збройні сили України (zsu.gov.ua)
Автор: Антон Корж

Українські військові в Сумській області виявили та ліквідували розрахунок російських операторів БПЛА. Росіяни сиділи у кущах та коригували удари по піхоти, але розплата прийшла швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сухопутних військ Збройних сил України.

Розрахунок російських операторів виявили бійці 225-го окремого штурмового полку. Росіяни коригували артилерійські удари по позиціях ЗСУ та по українській піхоті. Після виявлення розрахунку операторів українські удари швидко припинили їхню роботу.

"Кілька влучних ударів - і розрахунок знищено", - сказано у повідомленні.

Росіяни зазнають шалених втрат

Нещодавно вдалу охоту за російськими "дроноводами" провели у Херсонській області. В одному з тимчасово окупованих районів Херсонщини було знищено автомобіль з операторами БПЛА зі складу угруповання "Барс-сармат", яке курує колишній очільник "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.

Українська армія за перше півріччя 2025 року знешкодила понад 230 тисяч одиниць живої сили зі складу російської окупаційної армії. В цю цифру входять як ліквідовані, так і поранені російські солдати.

Загальні втрати росіян у 2025 році перевищили мільйон одиниць живої сили. Станом на початок липня ворог втратив вже 1,02 мільйона солдатів та офіцерів вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти.

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