Полювання вдалося: Сухопутні війська показали відео знищення російських операторів дронів

Українські військові в Сумській області виявили та ліквідували розрахунок російських операторів БПЛА. Росіяни сиділи у кущах та коригували удари по піхоти, але розплата прийшла швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сухопутних військ Збройних сил України.

"Кілька влучних ударів - і розрахунок знищено", - сказано у повідомленні.

Розрахунок російських операторів виявили бійці 225-го окремого штурмового полку. Росіяни коригували артилерійські удари по позиціях ЗСУ та по українській піхоті. Після виявлення розрахунку операторів українські удари швидко припинили їхню роботу.

Росіяни зазнають шалених втрат

Нещодавно вдалу охоту за російськими "дроноводами" провели у Херсонській області. В одному з тимчасово окупованих районів Херсонщини було знищено автомобіль з операторами БПЛА зі складу угруповання "Барс-сармат", яке курує колишній очільник "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.

Українська армія за перше півріччя 2025 року знешкодила понад 230 тисяч одиниць живої сили зі складу російської окупаційної армії. В цю цифру входять як ліквідовані, так і поранені російські солдати.

Загальні втрати росіян у 2025 році перевищили мільйон одиниць живої сили. Станом на початок липня ворог втратив вже 1,02 мільйона солдатів та офіцерів вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти.

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