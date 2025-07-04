На Херсонщине уничтожена группа "барсиков", которые работали на Рогозина, - ГУР
В Херсонской области взорвался автомобиль с тремя российскими оккупантами - операторами БпЛА из состава группировки "Барс-сармат", которую курирует бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Сегодня, 4 июля, на окраине временно порабощенного населенного пункта Стрелковое Херсонской области взорвался Chevrolet Aveo. Внутри автомобиля находились трое захватчиков, операторов БпЛА так называемого центра спецназначения беспилотных систем российской оккупационной армии "Барс-сармат".
"Все трое захватчиков, включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины, отправились на концерт Иосифа Кобзона", - отметили в ГУР.
Разведка напомнила, что так называемый центр "барс-сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области.
Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.
В структуру российского центра "барс-сармат" входят несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в группу "Барс-1", которая дислоцируется в оккупированном Геническе.
Главарь "Барс-1" с позывным "корсар" - на иллюстративном фото рядом с Рогозиным.
Заметим, что несколько лет назад издание Bild заявило, что в его распоряжение попали записи разговора бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрием Барановым, на которых они обсуждали идею ударить по Украине космической ракетой.
На ее борт хотели поместить авиабомбы и управляемые боеголовки. Предложение якобы позже передали российскому диктатору Владимиру Путину.
Позже даже появилась запись данного разговора.
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