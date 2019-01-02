Поляки назвали напад РФ на українські кораблі найважливішою міжнародною подією року

Фото: Керченську протоку (wikipedia.org)

Важливими міжнародними подіями року поляки також називали в цілому агресивну міжнародну політику РФ

На думку поляків, найважливішою міжнародною подією 2018 року був акт агресії Росії проти українських кораблів в Азовському морі. Це випливає з результатів опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У CBOS зазначили, що на думку опитаних, найважливішою подією в країні було святкування 100-річчя відновлення незалежності Польщі (40%).

"На міжнародній арені найважливішою подією минулого року поляки визнали атаку російського флоту на українські кораблі в Азовському морі (6%)", - йдеться в дослідженні.

Крім атаки в Керченській протоці, важливими міжнародними подіями року поляки також називали в цілому агресивну міжнародну політику Росії, проведення кліматичного саміту в місті Катовіце, угода США з Північною Кореєю і вихід Великобританії з ЄС.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав РФ як можна швидше звільнити затриманих українських моряків і судна, захоплені Росією.

Зазначимо, всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими. Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.