Поляки назвали нападение РФ на украинские корабли важнейшим международным событием года

Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

Важными международными событиями года поляки также называли в целом агрессивную международную политику РФ

По мнению поляков, важнейшим международным событием 2018 года был акт агрессии России против украинских кораблей в Азовском море. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В CBOS отметили, что по мнению опрошенных, самым важным событием в стране было празднование 100-летия восстановления независимости Польши (40%).

"На международной арене важнейшим событием прошлого года поляки признали атаку российского флота на украинские корабли в Азовском море (6%)", - говорится в исследовании.

Кроме атаки в Керченском проливе, важными международными событиями года поляки также называли в целом агрессивную международную политику России, проведение климатического саммита в городе Катовице, соглашение США с Северной Кореей и выход Великобритании из ЕС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал РФ как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и суда, захваченные Россией.

Отметим, все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными. Российская власть предъявила захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.