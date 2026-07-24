ua en ru
Пт, 24 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Поляки не называют меня "бандеровцем": Садовый о конфликте с Польшей

08:55 24.07.2026 Пт
2 мин
Провокации в адрес Украины могут только увеличиваться, говорит мэр Львова
aimg Милан Лелич aimg Юлия Маловичко
"Поляки не называют меня "бандеровцем": Садовый о конфликте с Польшей Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Недавний конфликт между Варшавой и Киевом может быть связан с парламентскими выборами в Польше, поэтому украинцам нужно не обращать внимания на подобное и сконцентрироваться на более важном, например войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

На вопрос, как преодолеть недоразумения между Польшей и Украиной, чиновник ответил:

"Сжать зубы, хорошо делать свою работу, не поддаваться ни на какие провокации. Нам нужно побеждать сегодня в войне, нам нужно выжить. Мы все прекрасно понимаем, что в Польше стартовали следующие парламентские выборы", - сказал Садовый.

Мэр добавил, что Украине следует ожидать только усиления подобных провокаций, что опять же можно связать с наступающими выборами в Польше, ведь таким образом определенные политики завоюют благосклонность своего электората.

"Таких информационных атак будет достаточно много в последующие месяцы, поэтому должен быть холодный ум. Что я стараюсь делать? У меня есть очень много знакомых в Польше, особенно среди городских голов. Мы с ними созваниваемся, общаемся, у них нет никаких претензий", - подытожил городской голова Львова.

"Не бандеровец"

Журналист также пересказал Садовому слова лидера польского консервативного движения Леха Качиньского, который назвал последнего "бандеровцем" и "человеком, который не платит польской компании".

На что Садовый ответил, что имеет много коллег из Польши, с которыми общается, и они не называют его бандеровцем.

"Но все понимают эти политические аспекты. Я считаю, что президент Зеленский достаточно достойно поступил, когда спокойно отказался от ордена и снял большое давление с премьера Туска, который должен был там что-то визировать. Поэтому хочу верить, что это все растает, как роса на солнце", - добавил мэр Львова.

Что предшествовало

Как известно, в конце мая между Киевом и Варшавой возникло дипломатическое напряжение после решения президента Владимира Зеленского присвоить одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

В Польше этот шаг подвергли резкой критике, поскольку Варшава возлагает на Украинскую повстанческую армию ответственность за Волынскую трагедию 1943–1945 годов, которую польское государство признает геноцидом польского населения.

Из-за разногласий в вопросах исторической памяти и УПА польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. Вскоре от награды отказались и предшественники нынешнего украинского президента.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Садовый Польша
Новости
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios
Аналитика
Все мужчины должны служить, как в Израиле, другого выхода нет: интервью с Андреем Садовым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Все мужчины должны служить, как в Израиле, другого выхода нет: интервью с Андреем Садовым