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Поляки строят "Восточный щит" со скоростью улитки: в чем причина

04:12 14.07.2026 Вт
2 мин
Сколько защитных сооружений построено за полгода?
aimg Филипп Бойко
Фото: демонстрация польского "Восточного щита" (Министерство обороны Польши)

Польская программа "Восточный щит" охватила 61 км границы с Россией и Белоруссией. Но скорость ее выполнения остается очень низкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24 и Business Insider.

Оказывается, что за последние шесть месяцев строители проложили всего один километр новых укреплений. Хотя отчитывались о 61 км оборонительных линий, однако подлинных линейных укреплений в этом списке немного. Их протяженность составляет всего 10 км.

Большая часть готового участка – это не стены или до этого. Речь идет о подготовке материалов.

Из общих 60 км, о которых заявляли ранее:

  • 10 км – это капитальные линейные укрепления за два года;
  • 50 км – это запасы стройматериалов на складах для быстрого развертывания.

Военные рассчитывают на эти резервы в случае внезапного кризиса. На складах хранят бетонные ежи и бухты колючей проволоки, что позволит оперативно перекрыть границу.

Что будет с финансированием программы укреплений

Останавливать проект никто не собирается, ведь в 2026 году польское Министерство национальной обороны планирует потратить на Восточный щит около 150 млн евро. Деньги пойдут на расширение линейной части и новые логистические хабы.

Власти Польши хотят охватить еще 207 км государственной границы. План на этот год выглядит так:

  • строительство 20 км новых линейных фортификаций;
  • обустройство складов для защиты еще 180 км рубежей;
  • развитие инженерной инфраструктуры и телекоммуникаций;
  • установление современных разведывательных сенсоров.

В общей сложности "Восточный щит" должен защитить почти 700 км пограничной полосы. Около 500 км планируется укрепить фортификациями разных типов. Остальные территории будут защищать природные препятствия - реки, болота и леса.

Первый участок протяженностью 2,3 км военные сдали еще в феврале 2025 года. Ее разместили на стратегических переходах, а точное место держат в секрете.

Контекст новости

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Восточный щит" Польша ускоряет военную подготовку населения. На добровольные учения записались более 20 тысяч человек, что стало рекордным показателем.

Также стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин из-за военной угрозы со стороны России.

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