Поляки строят "Восточный щит" со скоростью улитки: в чем причина

Польская программа "Восточный щит" охватила 61 км границы с Россией и Белоруссией. Но скорость ее выполнения остается очень низкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24 и Business Insider.
Оказывается, что за последние шесть месяцев строители проложили всего один километр новых укреплений. Хотя отчитывались о 61 км оборонительных линий, однако подлинных линейных укреплений в этом списке немного. Их протяженность составляет всего 10 км.
Большая часть готового участка – это не стены или до этого. Речь идет о подготовке материалов.
Из общих 60 км, о которых заявляли ранее:
Военные рассчитывают на эти резервы в случае внезапного кризиса. На складах хранят бетонные ежи и бухты колючей проволоки, что позволит оперативно перекрыть границу.
Останавливать проект никто не собирается, ведь в 2026 году польское Министерство национальной обороны планирует потратить на Восточный щит около 150 млн евро. Деньги пойдут на расширение линейной части и новые логистические хабы.
Власти Польши хотят охватить еще 207 км государственной границы. План на этот год выглядит так:
В общей сложности "Восточный щит" должен защитить почти 700 км пограничной полосы. Около 500 км планируется укрепить фортификациями разных типов. Остальные территории будут защищать природные препятствия - реки, болота и леса.
Первый участок протяженностью 2,3 км военные сдали еще в феврале 2025 года. Ее разместили на стратегических переходах, а точное место держат в секрете.
Ранее сообщалось, что в рамках программы "Восточный щит" Польша ускоряет военную подготовку населения. На добровольные учения записались более 20 тысяч человек, что стало рекордным показателем.
Также стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин из-за военной угрозы со стороны России.