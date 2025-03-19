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"Нет другого выбора". Польша может заминировать границы с РФ и Беларусью

Среда 19 марта 2025 11:45
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"Нет другого выбора". Польша может заминировать границы с РФ и Беларусью Фото: Павел Бейда, заместитель министра обороны Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша может разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Павела Бейду, которого цитирует RMF24.

Комментируя денонсацию Оттавского договора, Бейда заявил, что у Польши "нет другого выхода", поскольку ситуация на польско-белорусской и польско-российской границе, является серьезной.

"Это будет одним из элементов "Восточного щита"... Обратите внимание, с какой стороны была атакована Украина. Со стороны Беларуси. У нас нет противопехотных мин, но у нас есть возможность их производить, - заявил заместитель министра обороны Польши.

Выход из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция - это международное соглашение, подписанное в 1997 году в Оттаве, Канада, которое запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Целью конвенции является снижение человеческих жертв, причиненных этими минами, а также содействие разминированию загрязненных территорий.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна рассматривает возможность выхода страны из Оттавской конвенции о противопехотных минах, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.

Вчера же, 18 марта, главы Министерств обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции из-за военной угрозы со стороны России.

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