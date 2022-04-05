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Підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%

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Україна, Вівторок 05 квітня 2022 17:42
Підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90% Фото: вступ України до ЄС підтримують 91% громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка вступу до ЄС серед українців продовжує зростати. У перші дні війни відбувся ріст з 68% до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% - абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%

При цьому більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% - за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).

Підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%

Водночас продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО. У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%

Опитування проведене 30-31 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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