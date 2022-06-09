Три країни Євросоюзу виступають проти кандидатства України, - Стефанішина

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW , про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Загалом приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції про якийсь інший формат, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зеленого світла Україні", - заявила чиновниця.

При цьому Стефанішина відмовилася називати країни, які виступають проти, через те, що це тільки зашкодить ухваленню остаточного рішення щодо кандидатства.

"Я впевнена, що 24 червня (дата розгляду заявки України - ред.) жодний з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні", - наголосила віце-прем'єр.