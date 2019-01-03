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Проти РФ можуть запровадити нові санкції через ситуацію в Азовському морі, - Клімпуш-Цинцадзе

Новини » Політика    03.01.2019 - 15:23
Проти РФ можуть запровадити нові санкції через ситуацію в Азовському морі, - Клімпуш-Цинцадзе
Фото: Іванна Клімпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що будь-які санкції Євросоюзу займають певний час

Проти Російської Федерації можуть запровадити нові санкції через ситуацію в Азовському морі. Таку думку висловила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра "Інтерфакс-Україна".

Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що будь-які санкції Євросоюзу займають певний час від ідеї введення, напрацювання механізму та переліку санкцій до їх введення в дію.

"Я не виключаю того, що нові санкції відносно Російської Федерації ще можуть бути введені. Це просто необхідно зробити для того, щоб не дозволити Кремлю відчути безкарність за такий зухвалий крок", - заявила вона, коментуючи агресію РФ в Азовському морі в листопаді 2018 року.

Крім того, вона зазначила, що поведінка РФ щодо невизнання українських моряків військовополоненими може призвести до того, що країни ЄС можуть повернутися до дискусії про необхідність введення санкцій у зв'язку з цією атакою.

"Очевидно, що мені, як українському громадянину і політику хотілося б, що це відбувалося миттєво і автоматично. Але я бачу, що це процес складних внутрішніх переговорів: ми чітко заявили про свою позицію, внесли пропозиції зі свого боку, однак рішення - за нашими партнерами. Звичайно, ми будемо продовжувати наполягати на тому, що така поведінка не може залишитися безкарною", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українські судна і 24 моряки. На даний момент всі моряки визнали себе військовополоненими. Разом з тим, в РФ заявили, що вони порушили правила проходження через Керченську протоку.

На даний момент Україна планує передати в ЄСПЛ дані про невиконання РФ рішення суду по захопленим морякам.

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Новини України Російська ФедераціяІванна Клімпуш-ЦинцадзеСанкції
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