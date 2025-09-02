В Полтавской области часть предприятий потеряла право бронировать работников: что известно

Кто потерял право на бронирование

По словам главы ОВА, отдельные предприятия потеряли статус критически важных из-за изменений в законодательных критериях или потому, что больше не соответствуют условиям для бронирования работников.

В то же время большинство предприятий сохранили статус и продолжают работать на нужды обороны и развития экономики региона.

Что изменилось с начала 2025 года

Полтавская ОВА в пределах своей компетенции с начала года предоставила или продлила статус критически важных для ряда учреждений, что позволило забронировать часть работников.

Процент забронированных зависит от отрасли, экономических показателей и значения предприятия для обороны.

"Некоторым организациям не продлили статус критически важных. Частично из-за изменений в критериях определения, частично - из-за того, что предприятия в дальнейшем не соответствуют условиям бронирования работников. Однако большинство критических учреждений сохранили свой статус и продолжают работать на оборону государства и экономическое развитие региона", - пояснил Когут.

Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении или продлении статуса критически важных предприятий в регионе проводятся на регулярной основе. В Полтавской ОВА отмечают, что ключевая задача - обеспечить баланс между мобилизацией и устойчивым экономическим развитием.