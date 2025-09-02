У Полтавській області частина підприємств втратила право бронювати працівників: що відомо

Хто втратив право на бронювання

За словами очільника ОВА, окремі підприємства втратили статус критично важливих через зміни у законодавчих критеріях або тому, що більше не відповідають умовам для бронювання працівників.

Водночас більшість підприємств зберегли статус та продовжують працювати на потреби оборони і розвитку економіки регіону.

Що змінилося з початку 2025 року

Полтавська ОВА у межах своєї компетенції з початку року надала або продовжила статус критично важливих для низки установ, що дозволило забронювати частину працівників.

Відсоток заброньованих залежить від галузі, економічних показників і значення підприємства для оборони.

"Деяким організаціям не продовжили статус критично важливих. Частково через зміни у критеріях визначення, частково - через те, що підприємства надалі не відповідають умовам бронювання працівників. Проте більшість критичних установ зберегли свій статус та продовжують працювати на оборону держави та економічний розвиток регіону", - пояснив Когут.

Комісії з розгляду питань щодо надання або продовження статусу критично важливих підприємств у регіоні проводяться на регулярній основі. У Полтавській ОВА наголошують, що ключове завдання - забезпечити баланс між мобілізацією та сталим економічним розвитком.