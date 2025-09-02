У Полтавській області частина підприємств втратила право бронювати працівників: що відомо

У Полтавській області переглянули перелік підприємств критичної інфраструктури. Деякі з них більше не зможуть бронювати своїх працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.
За словами очільника ОВА, окремі підприємства втратили статус критично важливих через зміни у законодавчих критеріях або тому, що більше не відповідають умовам для бронювання працівників.
Водночас більшість підприємств зберегли статус та продовжують працювати на потреби оборони і розвитку економіки регіону.
Полтавська ОВА у межах своєї компетенції з початку року надала або продовжила статус критично важливих для низки установ, що дозволило забронювати частину працівників.
Відсоток заброньованих залежить від галузі, економічних показників і значення підприємства для оборони.
"Деяким організаціям не продовжили статус критично важливих. Частково через зміни у критеріях визначення, частково - через те, що підприємства надалі не відповідають умовам бронювання працівників. Проте більшість критичних установ зберегли свій статус та продовжують працювати на оборону держави та економічний розвиток регіону", - пояснив Когут.
Комісії з розгляду питань щодо надання або продовження статусу критично важливих підприємств у регіоні проводяться на регулярній основі. У Полтавській ОВА наголошують, що ключове завдання - забезпечити баланс між мобілізацією та сталим економічним розвитком.
Нагадаємо, у травні нинішнього року в Україні змінили правила бронювання від мобілізації. Компанії зможуть бронювати більше працівників, оскільки до загальної кількості враховуватимуть і тих співробітників, які вже були мобілізовані після 18 травня 2024 року. Це збільшує відсоток можливого бронювання.
Раніше РБК-Україна розповідало, що після втрати відстрочки чи бронювання військовозобов’язаним потрібно бути готовими з’явитися до ТЦК, адже це не звільняє від обов’язку оновлювати дані та проходити медкомісію. Якщо підстави для відстрочки зникли, а висновок ВЛК ще чинний, можна отримати бойову повістку поштою.