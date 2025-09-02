ua en ru
В Полтавской области часть предприятий потеряла право бронировать работников: что известно

Вторник 02 сентября 2025 16:49
В Полтавской области часть предприятий потеряла право бронировать работников: что известно Фото: Бронирование от мобилизации (facebook.com/OOTCKSPs)
Автор: Татьяна Веремеева

В Полтавской области пересмотрели перечень предприятий критической инфраструктуры. Некоторые из них больше не смогут бронировать своих работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Кто потерял право на бронирование

По словам главы ОВА, отдельные предприятия потеряли статус критически важных из-за изменений в законодательных критериях или потому, что больше не соответствуют условиям для бронирования работников.

В то же время большинство предприятий сохранили статус и продолжают работать на нужды обороны и развития экономики региона.

Что изменилось с начала 2025 года

Полтавская ОВА в пределах своей компетенции с начала года предоставила или продлила статус критически важных для ряда учреждений, что позволило забронировать часть работников.

Процент забронированных зависит от отрасли, экономических показателей и значения предприятия для обороны.

"Некоторым организациям не продлили статус критически важных. Частично из-за изменений в критериях определения, частично - из-за того, что предприятия в дальнейшем не соответствуют условиям бронирования работников. Однако большинство критических учреждений сохранили свой статус и продолжают работать на оборону государства и экономическое развитие региона", - пояснил Когут.

Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении или продлении статуса критически важных предприятий в регионе проводятся на регулярной основе. В Полтавской ОВА отмечают, что ключевая задача - обеспечить баланс между мобилизацией и устойчивым экономическим развитием.

Напомним, в мае нынешнего года в Украине изменили правила бронирования от мобилизации. Компании смогут бронировать больше работников, поскольку в общее количество будут учитывать и тех сотрудников, которые уже были мобилизованы после 18 мая 2024 года. Это увеличивает процент возможного бронирования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что после потери отсрочки или бронирования военнообязанным нужно быть готовыми явиться в ТЦК, ведь это не освобождает от обязанности обновлять данные и проходить медкомиссию. Если основания для отсрочки исчезли, а заключение ВВК еще действует, можно получить боевую повестку по почте.

