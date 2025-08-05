Часть Сумской громады осталась без света из-за атаки РФ

Часть потребителей Сумской громады временно осталась без электроснабжения из-за атаки россиян 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"В результате вражеской атаки в Сумском районе часть потребителей Сумской громады временно осталась без электроснабжения", - сообщил Григоров. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением. Часть объектов критической инфраструктуры переводят на резервное питание.