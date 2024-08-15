В Полтавской громаде были слышны звуки взрывов

В Полтавской громаде были слышны звуки двух взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Полтава .

Около 4 утра Воздушные Силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В 04:58 ПС сообщили о движении ракет на Полтавскую область.

"В Полтавской громаде были слышны звуки двух взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Напомним, в первые минуты 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной была угроза баллистики. Также сообщалось об атаке ударных БПЛА на Украину.

В Черкасской области был слышен звук взрыва.

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