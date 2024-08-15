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В Черкасской области был слышен звук взрыва: зафиксированы вражеские дроны

Четверг 15 августа 2024 00:29
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В Черкасской области был слышен звук взрыва: зафиксированы вражеские дроны Фото: Россия атакует Украину дронами, иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 августа в Черкасской области был слышен звук взрыва. До этого предупреждали об угрозе применения беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОВД Игоря Табурца и канал Воздушных силах ВСУ.

"Черкасская область. Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА", - написал Табурец в 00:07.

Минутой ранее военные в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в районе города Черкассы зафиксирован вражеский беспилотник. Людей призывали находиться в укрытиях.

Обновлено в 01:05

Военные снова предупредили, что в Черкасской области существует угроза применения ударных беспилотников.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Именно с тех областях, где объявлена тревога, существует угроза применения вражеских дронов.

В Черкасской области был слышен звук взрыва: зафиксированы вражеские дроны

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