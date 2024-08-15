В Черкасской области был слышен звук взрыва: зафиксированы вражеские дроны
В ночь на 15 августа в Черкасской области был слышен звук взрыва. До этого предупреждали об угрозе применения беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОВД Игоря Табурца и канал Воздушных силах ВСУ.
"Черкасская область. Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА", - написал Табурец в 00:07.
Минутой ранее военные в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в районе города Черкассы зафиксирован вражеский беспилотник. Людей призывали находиться в укрытиях.
Обновлено в 01:05
Военные снова предупредили, что в Черкасской области существует угроза применения ударных беспилотников.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Именно с тех областях, где объявлена тревога, существует угроза применения вражеских дронов.
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