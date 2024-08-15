В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: люди находятся в укрытиях во время тревоги (Getty Images)

В ночь на 15 августа в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении. Кроме того, над рядом регионов Украины летают вражеские беспилотники. Поэтому угроза для некоторых областей не только из-за баллистики. Обновлено 00:24 Объявлен отбой угрозы баллистики. В городе Киеве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Где объявлена тревога По состоянию на момент публикации новости карта воздушных тревог выглядит следующим образом.