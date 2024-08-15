В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Фото: люди находятся в укрытиях во время тревоги (Getty Images)
В ночь на 15 августа в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.
Кроме того, над рядом регионов Украины летают вражеские беспилотники. Поэтому угроза для некоторых областей не только из-за баллистики.
Обновлено 00:24
Объявлен отбой угрозы баллистики. В городе Киеве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на момент публикации новости карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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