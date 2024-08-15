У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів

У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Полтава .

Близько 4 ранку Повітряні Сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. О 04:58 ПС повідомили про рух ракет на Полтавську область.

"У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у перші хвилини 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною була загроза балістики. Також повідомлялося про атаку ударних БПЛА на Україну.

У Черкаській області було чути звук вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.