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В Полтаве снова возросло количество жертв ракетного удара по пятиэтажке

Полтава, Суббота 01 февраля 2025 15:36
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В Полтаве снова возросло количество жертв ракетного удара по пятиэтажке Фото: в Полтаве возросло количество жертв удара по дому (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество жертв ракетного удара по пятиэтажке в Полтаве возросло. В результате атаки погибли семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА.

"До семи человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них три ребенка", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС спасли из частично разрушенного дома в Полтаве 22 человека.

На месте ракетного удара работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также почти 100 единиц техники. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, задействованы кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

"Психологи подразделений ГСЧС и Нацполиции оказали помощь 114 людям", - отмечает Полтавская ОВА.

Удар по дому в Полтаве

В субботу, 1 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Как сообщалось, в результате атаки есть жертвы и раненые, в том числе дети.



Также сегодня армия РФ массированно атаковала дронами Запорожье, нанесла удар по Харькову и Одесской области.

В Киевской области в двух районах упали обломки сбитых целей, это вызвало пожары.

Больше о последствиях массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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