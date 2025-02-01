В Полтаве снова возросло количество жертв ракетного удара по пятиэтажке

Количество жертв ракетного удара по пятиэтажке в Полтаве возросло. В результате атаки погибли семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА.

На месте ракетного удара работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также почти 100 единиц техники. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, задействованы кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

Бойцы ГСЧС спасли из частично разрушенного дома в Полтаве 22 человека.

"До семи человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них три ребенка", - говорится в сообщении.

Удар по дому в Полтаве

В субботу, 1 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Как сообщалось, в результате атаки есть жертвы и раненые, в том числе дети.





Также сегодня армия РФ массированно атаковала дронами Запорожье, нанесла удар по Харькову и Одесской области.

В Киевской области в двух районах упали обломки сбитых целей, это вызвало пожары.

Больше о последствиях массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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