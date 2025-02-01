В Полтаве в результате ракетного удара по дому есть жертвы и раненые (фото)
Россия 1 февраля нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Полтаве. В результате атаки есть жертвы и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели сообщили, что по состоянию на 9:10 известно о двух погибших в результате атаки. Еще семь человек пострадали. Из частично разрушенного дома спасли 21 человека.
Как отметили в ГСЧС, разрушен подъезд с первого по пятый этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто.
На месте продолжаются спасательные работы.
Фото: оккупанты ударили по дому в Полтаве (t.me/dsns_telegram)
Обновлено в 9:35
ГСЧС сообщила, что количество жертв возросло до трех человек, а пострадавших - до 10. Среди раненых есть ребенок.
Массированная атака РФ
Сегодня, 1 февраля, российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты атаковали Украину дронами, а также ракетами.
Известно, что в Полтаве вражеская ракета частично разрушила пятиэтажку, есть также повреждения энергосетей в области. В Харькове зафиксированы попадания, в результате атаки есть жертва и пострадавшие.
Кроме того, россияне массированно атаковали дронами Запорожье. В городе поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома.
Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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