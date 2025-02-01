В Полтаве в результате ракетного удара по дому есть жертвы и раненые (фото)

Россия 1 февраля нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Полтаве. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 9:10 известно о двух погибших в результате атаки. Еще семь человек пострадали. Из частично разрушенного дома спасли 21 человека.

Как отметили в ГСЧС, разрушен подъезд с первого по пятый этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто.

На месте продолжаются спасательные работы.

Фото: оккупанты ударили по дому в Полтаве (t.me/dsns_telegram)

Обновлено в 9:35

ГСЧС сообщила, что количество жертв возросло до трех человек, а пострадавших - до 10. Среди раненых есть ребенок.