У Полтаві знову зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці

Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.

На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.

Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.

"До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.

Удар по будинку у Полтаві

У суботу, 1 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого було зруйновано один під'їзд. Як повідомлялося, внаслідок атаки є жерти та поранені, зокрема діти.





Також сьогодні армія РФ масовано атакувала дронами Запоріжжя, завдала удару по Харкову та Одеській області.

У Київській області у двох районах впали уламки збитих цілей, це спричинило пожежі.

Більше про наслідки масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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