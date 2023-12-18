В Полтаве ввели график выдачи повесток: названо время

"Установить график работы групп оповещения на территории Полтавы с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00", - сказано в распоряжении.

Фото: распоряжение и.о. мэра Полтавы (скриншот)

При этом отмечается, что для старостинских округов Полтавской общины будет разработан отдельный график.

Также Ямщикова распорядилась выделять сотрудников полиции для работе в группах оповещения.

"Что касается графика - ТЦК и СП и до этого осуществляло адресное оповещение преимущественно утром и вечером, когда граждане дома. В группах ТЦК и СП ходит полиция. И о том, чтобы руководители ОСМД предоставляли доступ к подъезду. Это такие 2 пункта, которые помогают ТЦК и СП выполнять наши задачи", - прокомментировал распоряжение Роман Истомин.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине объявлена с начала полномасштабной войны. Последнее время в различных регионах Украины ее усиливают.

В частности, во Львовской области ввели проверки документов у всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также в Николаевской области военкомов назначили районными комендантами и наделили их полномочиями, которые касаются проверки документов и ограничения движения.