У Полтаві запровадили графік видачі повісток: названо час

"Встановити графік роботи груп оповіщення на території Полтави з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00", - йдеться у розпорядженні.

Фото: розпорядження в.о. мера Полтави (скріншот)

При цьому наголошується, що для старостинських округів Полтавської громади буде розроблено окремий графік.

Також Ямщикова наказала виділяти співробітників поліції для роботи в групах оповіщення.

"Що стосується графіка - ТЦК та СП і до цього здійснювало адресне сповіщення переважно вранці та ввечері, коли громадяни вдома. У групах ТЦК та СП ходить поліція. І про те, щоб керівники ОСББ надавали доступ до під'їзду. Це такі 2 пункти, які допомагають ТЦК та СП виконувати наші завдання", - прокоментував розпорядження Роман Істомін.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголошено з початку повномасштабної війни. Останнім часом у різних регіонах України її посилюють.

Зокрема, у Львівській області запровадили перевірки документів у всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також у Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами та наділили їх повноваженнями щодо перевірки документів та обмеження руху.