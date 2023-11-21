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Во Львовской области будут проверять документы у всех военнообязанных: приказ ОВА

Вторник 21 ноября 2023 13:54
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Во Львовской области будут проверять документы у всех военнообязанных: приказ ОВА Иллюстративное фото: во Львовской области усиливают проверки документов у военнообязнных (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове и области усиливают проверки документов у военнообязанных. Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ руководителя аппарата Львовской областной военной администрации (ОВА), коменданта Львовской области Тараса Греня.

В документе о проверке документов говорится, что представители "военкомов" совместно с правоохранителями уполномочены проводить такие проверки у всех жителей региона призывного возраста во время действия военного положения в Украине.

Какие документы будут проверять

Как сказано в приказе, все военнообязанные во Львовской области должны иметь при себе:

  • документы, удостоверяющие личность (паспорт),
  • документы о прописке,
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Решение Совета обороны Львовщины

В приказе отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета обороны Львовской области 17 ноября, а издал его представитель ОВА 20 ноября.

Грень добавил, что контроль за соответствующим приказом он оставляет за собой.

Во Львовской области будут проверять документы у всех военнообязанных: приказ ОВА

Мобилизация в Украине

Напомним, что общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

Комплектование боевых воинских частей в первую очередь проводится за счет резервистов, бывших участников АТО / ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных, которые проходили службу.

Мобилизованных, которые не проходили военной службы на первом этапе направляют для осуществления профессиональной подготовки в учебные центры. После завершения которой, они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Недавно всеобщую мобилизацию снова продлили до 14 февраля 2024 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде в настоящее время работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правилах для студентов, но финального текста еще нет.

Добавим, что во время мобилизации в Украине призыву на службу не подлежат те, кто воспитывает троих детей. К этой категории относятся также те, на содержании у которых находятся дети от предыдущего брака жены. Мы писали, какие законные основания увольнения со службы действующего военного.

Также юрист объяснила в комментарии РБК-Украина, мобилизуют ли мужчину в ВСУ, если семья ждет третьего ребенка. Добавим, перед этим адвокат в комментарии изданию рассказал, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет, и представил список обстоятельств.

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Львовская область ТЦК Мобилизация в Украине
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