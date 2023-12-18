В Николаевской области военкомов назначили районными комендантами: какие их полномочия
В Николаевской области районными комендантами стали начальники территориальных центров комплектования районов региона. Их наделили рядом полномочий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную военную администрацию в Facebook.
В ведомстве отмечают, что с 25 ноября этого года начал действовать указ "Об установлении мер правового режима военного положения, назначении комендантов и создании комендатур районов на территории Николаевской области".
Согласно указу, было созданы комендатуры и назначены коменданты Баштанского, Вознесенского, Николаевского и Первомайского районов:
- комендантом Баштанского района стал начальник районного ТЦК и СП Олег Кирильчук;
- комендантом Вознесенского района стал начальник районного ТЦК и СП Сергей Самойлюк;
- комендантом Николаевского района стал начальник районного ТЦК и СП Сергей Белый;
- комендантом Первомайского района стал начальник районного ТЦК и СП Зеновий Куций;
Коменданты на уровне районов могут:
- вводить особенный режим въезда и выезда;
- ограничивать свободу передвижения граждан и иностранцев, а также движение транспортных средств;
- вводить проверку документов.
Напомним, ранее стало известно, что во Львове и области вводят проверки документов у военнообязанных.
Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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