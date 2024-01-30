В Полтаве раздались взрывы

Звуки взрывов в Полтаве было слышно около восьми часов вечера, рассказали местные жители.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины перед этим предупреждали об угрозе вражеских ударов по Кременчугу Полтавской области.

"Кременчуг – в укрытие!.. Повторные пуски в направлении Кременчуга!" - говорится в объявлении.

Военные уточнили, что в областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывали в ВС.

В полтавских пабликах звучат предположение, что звуки взрывов в городе могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны при отражении атаки противника.

Российские удары по Полтавской области

Напомним, перед этим, 27 января вечером, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские захватчики обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.

Также местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району.

Добавим, что на следующий день, 28 января, российские оккупанта снова обстреляли Кременчугский район Полтавской области.