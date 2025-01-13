В Полтаве был слышен звук взрыва

Фото: в Полтаве прогремел взрыв на фоне атаки ударных БпЛА (Полтавская ОГА)

В Полтаве прогремел взрыв. Город находится под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.