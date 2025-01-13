В Полтаве был слышен звук взрыва
В Полтаве прогремел взрыв. Город находится под атакой российских ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Полтаве был слышен звук взрыва", - отмечается в сообщении.
В 0:12 мониторинговые группы сообщили о взрывах в городе.
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в воскресенье в 18:33. Она продолжается до сих пор.
Воздушные атаки РФ на Украину
Напомним, вечером в воскресенье, 12 января, российские террористы запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога.
Вечером в воскресенье захватчики ударили БпЛА по Запорожью. Пострадала женщина.
На обнародованных кадрах видно, что в результате прилета сильно пострадал жилой дом.
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