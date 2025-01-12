Украина снова под масштабной атакой дронов "Шахед": где риск ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 00:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:50, вражеские дронеы двигались:

По состоянию на 23:12 вражеские БпЛА двигались:

Обстрелы Украины со стороны РФ

В течение недели Силы обороны сбили более 400 вражеских беспилотников и ракет.

В ночь на 12 января российские террористы запустили по Украине 94 БпЛА. По состоянию на утро,силы ПВО уничтожили 60 дронов, из них около половины были локально потеряны.

Кроме того, вечером в воскресенье захватчики ударили дроном по Запорожью. Пострадала местная жительница.

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