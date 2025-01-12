Украина снова под масштабной атакой дронов "Шахед": где риск ударов
Российские военные масштабно атакуют воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 23:12 вражеские БпЛА двигались:
- на западе Сумской области курсом на юг;
- в Черниговской области на юго-запад;
- в Киевской области в юго-западном направлении;
- на севере Киевской области курсом на запад;
- на востоке Киевской области курсом на запад;
- в Житомирской области в направлении Ровенской области;
- в Полтавской области группой западным курсом;
- на востоке Полтавской области в северном направлении;
- в Харьковской области в северо-восточном направлении;
- на востоке Кировоградской области в южном направлении.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:50, вражеские дронеы двигались:
- на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
- на севере Киевской области курсом на юг;
- в Киевской области в юго-западном направлении;
- в Житомирской области курсом на Хмельницкую область;
- на севере Сумской области курсом на Полтавскую область;
- в Полтавской области в направлении Киевской области;
- в Харьковской области курсом на запад;
- в Кировоградской области в направлении Николаевской области.
По состоянию на 00:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Обстрелы Украины со стороны РФ
В течение недели Силы обороны сбили более 400 вражеских беспилотников и ракет.
В ночь на 12 января российские террористы запустили по Украине 94 БпЛА. По состоянию на утро,силы ПВО уничтожили 60 дронов, из них около половины были локально потеряны.
Кроме того, вечером в воскресенье захватчики ударили дроном по Запорожью. Пострадала местная жительница.
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