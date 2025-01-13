У Полтаві було чутно звук вибуху

Фото: у Полтаві пролунав вибух на тлі атаки ударних БпЛА (Полтавська ОВА)

У Полтаві пролунав вибух. Місто перебуває під атакою російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.