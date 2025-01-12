Россияне ударили по Запорожью беспилотником, есть пострадавшая
Российский беспилотник атаковал Запорожье вечером 12 января. В результате удара пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Сегодня вечером Федоров сообщил, что есть угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
А уже через полчаса в городе прогремели взрывы.
По данным глава Запорожской ОВА, из-за вражеского беспилотника в Запорожье загорелся частный дом.
"Предварительно, один человек пострадал", - рассказал он.
Напомним, что запорожская область подверглась вражеским воздушным ударам накануне вечером, 31 декабря 2024 года.
Из-за российской атаки в одном из населенных пунктов пострадали гражданские объекты, произошли пожары в домах. Тогда же работники ГСЧС спасли женщину.
Подробнее о вражеском обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что Запорожье, как и другие населенные пункты Украины, находящиеся недалеко от линии фронта, часто подвергается российским ударам.
Оккупанты для обстрелов обычно применяют управляемые авиабомбы, ракеты различных типов и беспилотники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.