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У МОЗ розповіли про стан евакуйованих з Уханя

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 12:21
У МОЗ розповіли про стан евакуйованих з Уханя
Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

Евакуйовані громадяни 14 днів перебуватимуть в обсервації

Лікарі, які супроводжували евакуйованих з Уханя українців та іноземців, не виявили у них жодних симптомів гострих респіраторних захворювань (ГРЗ). Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними лікарів, у пасажирів та екіпажу літака, який сьогодні прилетів з Уханя, не було виявлено симптомів ГРЗ, їх психоемоційний стан також у нормі. На борту літака перебувають 45 українців, 27 іноземців, члени екіпажу та 3 медпрацівники.

"Одразу після приземлення здійснені всі заходи безпеки: літак відправлений на санітарну стоянку. Всі переміщення та прикордонний контроль евакуйованих проведений із дотриманням протиепідемічних заходів", - розповіли в МОЗ.

Зазначається, що евакуйовані громадяни 14 днів проведуть в обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області. У цей період медики будуть проводити медико-санітарне спостереження евакуйованих щонайменше двічі на день.

"Після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку", - додали в міністерстві.

Борт із українцями та громадянами інших держав, евакуйованими з китайського Уханя, у Борисполі.

Борт з українцями та громадянами інших держав, евакуйованими з китайського Уханя, приземлився на дозаправку в Борисполі. Звідти літак вирушив до Харкова, після чого евакуйованих доправлять на Полтавщину, до Нових Санжар, де вони мешкатимуть у закритому медцентрі Нацгвардії. Всіх необхідних заходів безпеки вжито, жодної бактеріологічної небезпеки немає.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак рейсу SPQ1117, на борту якого перебували евакуйовані з Уханя українці та іноземці, приземлився в міжнародному аеропорту "Харків". Після приземлення літак прибув на спеціально підготовлену стоянку.

Також РБК-Україна писало, сьогодні близько 9:40 в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями. Літак зробив дозаправлення, після чого вирушив в Харків.

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