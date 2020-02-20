На протести в Нових Санжарах стягнули Нацгвардію і бронетехніку

Фото: протест у Нових Санжарах (pl.npu.gov.ua)

Бійці готуються до силового розблокування дороги

На протести в Нових Санжарах стягнули бійців Національної гвардії та кілька одиниць бронетехніки. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, зараз в Нових Санжарах на місці протестів знаходиться до 100 правоохоронців.

"Спочатку там працювали поліцейські місцевого райвідділу. Після того, як виникла ескалація, були направлені додаткові сили Національної гвардії. Там кілька автобусів, які привезли нацгвардійців і кілька одиниць бронетехніки. Зараз вона не використовується, але в разі необхідності може бути використана для розблокування дороги", - заявив Сулаєв.

Нагадаємо, жителі Нових Санжар протестують проти розміщення евакуйованих з Китаю українців. Планується, що їх розмістять у місцевому медичному центрі Національної гвардії. Протестувальникам вже пригрозили кримінальною відповідальністю за агресивні дії.

На даний момент біля медичного центру триває акція за участю кількох сотень місцевих жителів.