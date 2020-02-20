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Медцентр у Нових Санжарах ізолюють і переведуть на суворий режим

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 12:28
Медцентр у Нових Санжарах ізолюють і переведуть на суворий режим
Фото: Олег Синєгубов на протестах в Нових Санжарах (adm-pl.gov.ua)

До санаторію "Нові Санжари" приїхали провідні медики

Медичний центр у Нових Санжарах, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, ізолюють і переведуть на суворий режим безпеки. Про це йдеться в повідомленні Полтавської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що всі евакуйовані здорові, не мають жодних симптомів хвороби, але повинні пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів.

"Евакуйовані громадяни будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов привіз в Нові Санжари провідних медиків, до огляду евакуйованих залучать і фахівців з Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протести в Нових Санжарах стягнули Нацгвардію і бронетехніку, а правоохоронці готуються до можливого силового розблокування доріг.

Літак з евакуйованими з Уханя вже прилетів до Харкова. Очікується, що найближчим часом українців і кількох іноземців почнуть перевозити до Полтавської області.

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