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В Полтаві дерево впало на літню терасу кафе

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Полтава, Понеділок 14 червня 2021 10:23
В Полтаві дерево впало на літню терасу кафе Фото: у Полтаві дерево впало літню терасу (poltava.to)
Автор: Анастасія Рокитна

Наслідки негоди були відчутні у Полтаві, коли дерево впало на літню терасу кафе. В результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Зазначимо, що у місті піднявся сильний вітер та розпочалася злива. Під час негоди на вул. Соборності, 46 впало дерево.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілля зачепило фасад будинку та майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе.

Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика у приміщення перейшла компанія з п'ятьох осіб. Ніхто не постраждав.

Фото: у Полтаві дерево впало літню терасу (poltava.to)

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