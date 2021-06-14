Шквали та град: грозові дощі в Україні не відступають

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. В українських регіонах будуть шквали, град та гроза.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій , посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі сьогодні оминуть лише Рівненську область. В усіх інших регіонах будуть грозові дощі.