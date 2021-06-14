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Шквали та град: грозові дощі в Україні не відступають

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 08:31
Шквали та град: грозові дощі в Україні не відступають Фото: в Україні дощі не відступають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. В українських регіонах будуть шквали, град та гроза.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі сьогодні оминуть лише Рівненську область. В усіх інших регіонах будуть грозові дощі.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.

Нагадаємо, у Косівському районі Івано-Франківської області хлопчик послизнувся на камінні та впав у річку. Дитину понесло вниз за течією.

Пізніше було знайдено тіло хлопчика, якого понесло течією річки на Прикарпатті.

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