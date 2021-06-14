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Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 08:00
Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області Фото: Україну накриє дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні дощі будуть у більшості областей України. Така погода омине лише Рівненську області, але в ній похолодає.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Більшість областей, крім Рівненської, накриє злива з грозою. В деяких регіонах можливий град.

На заході температура повітря вдень складе +16+24, а вночі +10+13.

На півночі вдень буде +23+25, а вночі +13+15.

У центрі країни очікується температура вдень +22+25, а вночі +12+15.

На сході вдень буде +25+27, а вночі +12+16.

На півдні країни синоптики прогнозують вдень +20+25, а вночі +13+17.

Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні знову дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +23+25, а вночі +12+14.

Нагадаємо, минулий тиждень в Україні щодня йшли дощі у всіх областях. Вчора у Карпатах була злива, в інших регіонах оголошено штормове попередження.

Зазначимо, синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України.

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