Карпати засипає снігом в середині червня
У Карпатах продовжує падати сніг у червні. Температура повітря в гірському регіоні складає 0 градусів.
Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с.
Температура повітря у цьому регіоні складає 0 градусів.
Фото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/chornogora)
Зазначимо, що в інших областях України йде дощ з грозою. Тільки у Рівненській області сьогодні сухо.
Нагадаємо, синоптики пояснили снігопади в Карпатах. В УкрГідрометцентрі розповіли РБК-Україна, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.
Повідомляється, що на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими.
Зазначимо, раніше українські синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України. В країні вже другий тиждень підряд йдуть дощі.