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Карпати засипає снігом в середині червня

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Карпати, Понеділок 14 червня 2021 09:20
Карпати засипає снігом в середині червня Фото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

У Карпатах продовжує падати сніг у червні. Температура повітря в гірському регіоні складає 0 градусів.

Про це повідомляє прес-центр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с.

Температура повітря у цьому регіоні складає 0 градусів.

Карпати засипає снігом в середині червняФото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/chornogora)

Зазначимо, що в інших областях України йде дощ з грозою. Тільки у Рівненській області сьогодні сухо.

Нагадаємо, синоптики пояснили снігопади в Карпатах. В УкрГідрометцентрі розповіли РБК-Україна, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.

Повідомляється, що на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими.

Зазначимо, раніше українські синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України. В країні вже другий тиждень підряд йдуть дощі.

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