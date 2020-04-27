У Житомирській області можуть зняти карантин 12 травня

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Необхідно буде пройти ще травневі свята

У Житомирській області 12 травня можуть зняти карантинні обмеження. Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Бунечко зазначив, що необхідно буде пройти ще травневі свята.

"Поминальні дні пройшли без порушень. Якщо динаміка буде така й надалі, можна говорити про поступове обмеження карантинних умов. Нам необхідно буде пройти ще травневі свята. Хотів би попросити, щоб жителі дотримувалися карантинних заходів. Якщо люди прислухаються, то ми будемо з 12 числа знімати карантинні заходи", - сказав він.

Як він зазначив, за вихідні в області заразились коронавірусом 14 людей.

Нагадаємо, Кабмін презентував план виходу з карантину, який планую запустити з 11 травня. Відповідний план складається з 5 етапів, запуск кожного з яких планується з інтервалом в 10 днів при певних умовах.

Зазначимо, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на 100 людей менше.

У МОЗ раніше заявили, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.