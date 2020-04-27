У КМДА анонсували свій план щодо виходу з карантину та заявили про зауваження до кроків Кабміну

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

План має бути оприлюднений на цьому тижні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці є свій план щодо виходу з карантину, який невдовзі буде презентований. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер підкреслив, що у Києва є певні зауваження щодо переліку кроків у плані Кабінету міністрів щодо послаблення карантину.

"Як ви знаєте, карантин в Україні уряд продовжив до 11 травня і оприлюднив етапи майбутніх послаблень. Зазначу, що у Києві є деякі зауваження щодо переліку та послідовності таких кроків, і цього тижня ми оприлюднимо, що на першому етапі пропонує і збирається зробити столиця", - розповів Кличко.

Нагадаємо, карантин в Україні планують почати послаблювати з 11 травня, але обмеження планують знімати поступово. Кабмін розробив і презентував план виходу з карантину, який включає п'ять етапів.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в разі різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж було заплановано Кабміном.