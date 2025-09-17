ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В польском лесу нашли дрон после атаки РФ: что известно

Среда 17 сентября 2025 17:20
UA EN RU
В польском лесу нашли дрон после атаки РФ: что известно Иллюстративное фото: полицейские расследуют атаку российских дронов на Польшу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше в лесу обнаружили дрон. Инцидент произошел на следующую неделю после атаки российских беспилотников на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.

В лесу рядом с деревней Станиславка в Люблинском воеводстве был найден упавший дрон. Как сообщила в среду, 17 сентября, заместитель комиссара полиции Замосця (город на юго-востоке Польши) Дорота Круковска-Бубило, о находке правоохранителям сообщил местный житель.

Полиция подтвердила информацию, оцепила территорию и уведомила окружную прокуратуру в Люблине, которая уже проводит расследование по факту вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши на прошлой неделе.

Атака дронов на Польшу

Напомним, россияне атаковали дронами Польшу в ночь на 10 сентября. Тогда же они запустили большое количество беспилотников и ракет по Украине.

Премьер Польши Дональд Туск утверждал, что всего в воздушном пространстве страны обнаружили 19 беспилотников. Для того, чтобы уничтожить цели, в воздух поднимали истребители. В результате этого были обезврежены только четыре беспилотника.

В Люблинском воеводстве во время атаки был частично разрушен частный дом. По данным польских СМИ, по нему попала ракета из F-16, которая была выпущена по российскому беспилотнику.

Стоит заметить, что те дроны, которые не сбили, предположительно, упали после того, как у них закончилось топливо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Дрони Атака дронов
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре