У польському лісі знайшли дрон після атаки РФ: що відомо

У Польщі в лісі виявили дрон. Інцидент стався наступного тижня після атаки російських безпілотників на країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP .

Поліція підтвердила інформацію, оточила територію і повідомила окружну прокуратуру в Любліні, яка вже проводить розслідування за фактом вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі минулого тижня.

У лісі поруч із селом Станіславка в Люблінському воєводстві було знайдено дрон, що впав. Як повідомила в середу, 17 вересня, заступник комісара поліції Замосця (місто на південному сході Польщі) Дорота Круковська-Бубило, про знахідку правоохоронцям повідомив місцевий житель.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, росіяни атакували дронами Польщу в ніч на 10 вересня. Тоді ж вони запустили велику кількість безпілотників і ракет по Україні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск стверджував, що загалом у повітряному просторі країни виявили 19 безпілотників. Для того, щоб знищити цілі, у повітря піднімали винищувачі. У результаті цього було знешкоджено лише чотири безпілотники.

У Люблінському воєводстві під час атаки було частково зруйновано приватний будинок. За даними польських ЗМІ, по ньому влучила ракета з F-16, яку було випущено по російському безпілотнику.

Варто зауважити, що ті дрони, які не збили, імовірно, впали після того, як у них закінчилося паливо.