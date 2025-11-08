Польский Сейм отклонил "антибандеровский" законопроект Навроцкого

Польский Сейм отклонил президентский законопроект, который предусматривал расширенное наказание за пропаганду деятельности ОУН-УПА и изменения в законодательство о помощи гражданам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Сейм Польши отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого, который предусматривал изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в Украине.
Во время голосования в пятницу 244 депутата проголосовали за отклонение, 198 были против, а трое воздержались.
Проект был подготовлен после того, как президент наложил вето на правительственную поправку к закону о помощи гражданам Украины в конце августа.
После представления в Сейм проект был вынесен на общественное обсуждение. Тем временем парламент принял и президент подписал другой правительственный закон, который ужесточает систему получения семейных пособий для иностранцев.
Президентский законопроект предусматривал продление срока легального пребывания украинцев в Польше и включал большинство положений правительственного акта о постепенной отмене некоторых видов помощи.
Кроме этого, проект содержал ряд новых инициатив, которых не было в правительственном законопроекте:
Изменения в Уголовный кодекс: предлагалось увеличить наказание за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы и за организацию незаконного пересечения - до двенадцати лет.
Наказание за пропаганду деятельности ОУН-УПА и "бандеровства": законопроект предусматривал приравнивание этого к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма с возможным заключением на срок до трех лет.
Изменения для Института национальной памяти: предполагалось фиксировать и публиковать документы о преступлениях, совершенных против граждан Польши и лиц польской национальности членами и коллаборационистами ОУН-УПА и других украинских формирований, которые сотрудничали с нацистской Германией в период с 8 ноября 1917 года по 31 июля 1990 года.
Поправка к закону о гражданстве Польши: предлагалось увеличить минимальный срок непрерывного проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет.
Таким образом, Сейм отклонил инициативу президента, оставив в силе правительственные положения о помощи гражданам Украины и систему легального пребывания иностранцев в Польше.
Напомним, что ранее сегодня польский парламент окончательно определил правила пребывания украинских граждан в стране.
Стоит упомянуть и то, что Польша запускает пилотную программу общей оборонной подготовки wReady, в рамках которой каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы; обучение стартует 22 ноября и продлится до 14 декабря.