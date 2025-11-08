Польский Сейм отклонил "антибандеровский" законопроект Навроцкого

Сейм Польши отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого, который предусматривал изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в Украине.

Во время голосования в пятницу 244 депутата проголосовали за отклонение, 198 были против, а трое воздержались.

Проект был подготовлен после того, как президент наложил вето на правительственную поправку к закону о помощи гражданам Украины в конце августа.

После представления в Сейм проект был вынесен на общественное обсуждение. Тем временем парламент принял и президент подписал другой правительственный закон, который ужесточает систему получения семейных пособий для иностранцев.

Президентский законопроект предусматривал продление срока легального пребывания украинцев в Польше и включал большинство положений правительственного акта о постепенной отмене некоторых видов помощи.

Кроме этого, проект содержал ряд новых инициатив, которых не было в правительственном законопроекте:

Изменения в Уголовный кодекс : предлагалось увеличить наказание за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы и за организацию незаконного пересечения - до двенадцати лет.

Наказание за пропаганду деятельности ОУН-УПА и "бандеровства": законопроект предусматривал приравнивание этого к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма с возможным заключением на срок до трех лет.

Изменения для Института национальной памяти : предполагалось фиксировать и публиковать документы о преступлениях, совершенных против граждан Польши и лиц польской национальности членами и коллаборационистами ОУН-УПА и других украинских формирований, которые сотрудничали с нацистской Германией в период с 8 ноября 1917 года по 31 июля 1990 года.

Поправка к закону о гражданстве Польши: предлагалось увеличить минимальный срок непрерывного проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет.

Таким образом, Сейм отклонил инициативу президента, оставив в силе правительственные положения о помощи гражданам Украины и систему легального пребывания иностранцев в Польше.