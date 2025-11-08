Польський Сейм відхилив "антибандерівський" законопроект Навроцького

Сейм Польщі відхилив законопроект президента Кароля Навроцького, який передбачав зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Під час голосування в п’ятницю 244 депутати проголосували за відхилення, 198 були проти, а троє утрималися.

Проєкт був підготовлений після того, як президент наклав вето на урядову поправку до закону про допомогу громадянам України наприкінці серпня.

Після подання до Сейму проект було винесено на громадське обговорення. Тим часом парламент ухвалив і президент підписав інший урядовий закон, який посилює систему отримання сімейних допомог для іноземців.

Президентський законопроект передбачав продовження терміну легального перебування українців у Польщі та включав більшість положень урядового акту щодо поступового скасування деяких видів допомоги.

Окрім цього, проєкт містив низку нових ініціатив, яких не було в урядовому законопроекті:

Зміни до Кримінального кодексу : пропонувалося збільшити покарання за незаконний перетин польського кордону до п’яти років позбавлення волі та за організацію незаконного перетину - до дванадцяти років.

Покарання за пропаганду діяльності ОУН-УПА та "бандерівства" : законопроект передбачав прирівняння цього до пропаганди нацизму, комунізму чи фашизму із можливим ув’язненням на строк до трьох років.

Зміни для Інституту національної пам’яті : передбачалося фіксувати та публікувати документи про злочини, скоєні проти громадян Польщі та осіб польської національності членами та колаборантами ОУН-УПА та інших українських формувань, які співпрацювали з нацистською Німеччиною у період з 8 листопада 1917 року по 31 липня 1990 року.

Поправка до закону про громадянство Польщі: пропонувалося збільшити мінімальний термін безперервного проживання в Польщі для отримання громадянства з трьох до десяти років.

Таким чином, Сейм відхилив ініціативу президента, залишивши чинними урядові положення щодо допомоги громадянам України та систему легального перебування іноземців у Польщі.