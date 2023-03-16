RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польским медикам предоставили доступ к Саакашвили, - журналист

Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Польская бригада медиков получит доступ к Михеилу Саакашвили, которого перевели из грузинской тюрьмы в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Польской бригаде медиков предоставили доступ к Саакашвили. Даты, когда они поедут в Грузию, пока нет", - написал он со ссылкой на чиновников ЕС.

Журналист подчеркнул, что речь идет не о переводе бывшего президента в Польшу или в другую страну, а о предоставлении доступа медикам.

Отметим, что Саакашвили заявлял, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Ранее Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.

К тому же, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать Саакашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГрузияЕвросоюзМихаил Саакашвили