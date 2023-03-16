Польским медикам предоставили доступ к Саакашвили, - журналист

"Польской бригаде медиков предоставили доступ к Саакашвили. Даты, когда они поедут в Грузию, пока нет", - написал он со ссылкой на чиновников ЕС.

Журналист подчеркнул, что речь идет не о переводе бывшего президента в Польшу или в другую страну, а о предоставлении доступа медикам.

Отметим, что Саакашвили заявлял, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Ранее Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.

К тому же, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать Саакашвили.

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