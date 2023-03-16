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Польським медикам надали доступ до Саакашвілі, - журналіст

Фото: Михеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польська бригада медиків отримає доступ до Михеїла Саакашвілі, якого перевели з грузинської в'язниці до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Польській бригаді медиків надали доступ до Саакашвілі. Дати, коли вони поїдуть до Грузії, поки немає", - написав він з посиланням на чиновників ЄС.

Журналіст підкреслив, що йдеться не про переведення колишнього президента до Польщі чи до іншої країни, а про надання доступу медикам.

Зазначимо, що Саакашвілі заявляв, що перебуває "на межі смерті" в лікарні, куди його перевели з в'язниці.

Раніше Польща заявляла про готовність прийняти на лікування Саакашвілі.

До того ж, Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати Саакашвілі.

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ПольщаГрузіяЕвросоюзМіхеіл Саакашвілі