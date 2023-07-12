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Польських лікарів допустили до Саакашвілі у Грузії, - Моравецький

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Середа 12 липня 2023 21:04
Польських лікарів допустили до Саакашвілі у Грузії, - Моравецький Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща направила своїх лікарів до колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Вони розпочали обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького у Twitter.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з Групи з надання медичної та гуманітарної допомоги розпочала комплексне медичне обстеження експрезидента Міхеїла Саакашвілі в Грузії", - написав глава польського уряду.

Стан здоров'я Саакашвілі

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився.

Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла на килим. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.

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Польща Грузія Міхеіл Саакашвілі
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