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Польські САУ KRAB уже працюють на передовій: у Генштабі показали відео

Фото: польські САУ KRAB (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Передані Польщею самохідні артилерійські установки KRAB уже допомогають ЗСУ знищувати російських окупантів на сході України. Наші воїни назвали гаубиці зброєю перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця KRAB вже працює на сході України", - вказали військові.

Водночас у Генштабі оприлюднили відео роботи польських KRAB. Зазначається, що 155-міліметрова гаубиця важить близько 50 тонн, має посилений ствол із клиновим замком. Час переходу з похідного у бойове положення становить 30 секунд. Екіпаж бойової машини - п'ять осіб.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Польща відправила до України 18 гаубиць KRAB. Згодом сторони домовилися про постачання ще близько 60 САУ.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше вже показував, як польські самохідні артилерійські установки працюють по російських окупантах.

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ПольшаГенштаб ВСУЗброя в УкраїніВійна Росії проти України