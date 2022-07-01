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Залужний показав роботу польських САУ "Краб" на фронті (відео)

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 12:38
Залужний показав роботу польських САУ "Краб" на фронті (відео) Фото: польські САУ "Краб" (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові активно застосовують польські самохідні артилерійські установки "Краб". У Генштабі ЗСУ показали їхню роботу на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми - перша армія світу. Захищати мир в Україні і всій Європі нам допомагають озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами. На відео - робота польських САУ "Краб". Разом до перемоги", - написав Залужний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) в найближчі дні анонсують передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони і ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS).

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